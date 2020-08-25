العداء الأسطوري بولت مصاب بفيروس كورونا

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نيويورك: وضع العداء الاسطورة الجامايكي اوساين بولت نفسه في الحجر الصحي بعد ان تبين اصابته بفيروس كورونا المستجد بعد الفحص الايجابي الذي خضع له بعد ايام قليلة من احتفاله بعيد ميلاده الرابع والثلاثين.

ولم يؤكد العداء صاحب الرقمين القياسيين العالميين في سباقي 100 م و200 م وحامل 8 ذهبيات اولمبية نتائج الفحص اذلي خضع له لكنه نصح كل الاشخاص الذين خالطوه بحجر انفسهم.

وقال بولت (34 عاما) المعتزل في شريط فيديو عبر تويتر "قمت باجراء فحص السبت من اجل مغادرة (جامايكا) لأن لدي عمل. احاول ان اكون مسؤولا وبالتالي سأمكث في المنزل لكي اكون سالما".

وتابع "على الرغم من انني لا اعاني من اي عوارض، سأقوم بحجر نفسي بانتظار تأكيد نتيجة الفحص لمعرفة ما هو البروتوكول المعتمد لحجر نفسي من قبل وزارة الصحة".

واضاف "سأتصل باصدقائي الذين خالطوني لكي اطلب منهم ان يكونوا آمنين، محجورين وان يتعاملوا مع الامور بسهولة".

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وبحسب صحيفة "جامايكا اوبزرفر"، أكد وزير الصحة كريستوفر تافتون نتيجة الفحص الايجابي لبولت في وقت متاخر من مساء الاثنين مشيرا الى ان الشرطة تقوم بتحقيقات حول الحفلة التي اقامها بولت احتفالا بعيد ميلاده وقال في هذا الصدد "ثمة تقارير تشير الى نشاط متعلق بأوساين بولت. يتم التحقيق في القضية وستصدر الشرطة تقريرا في المستقبل القريب".

واشارت تقارير صحافية الى تواجد نجوم رياضيين في عيد ميلاده، على غرار لاعبي كرة القدم الانكليزي رحيم سترلينغ ومواطنه ليون بايلي.

وكان بولت شارك للمرة الاخيرة في بطولة كبرى عام 2017 في بطولة العالم لالعاب القوى.

وتواجه جامايكا ارتفاعا في عدد اصابات كورونا في الاسابيع الماضية. وبلغ عددها الاحد 116 حالة جديدة، ليصل العدد الاجمالي الى 15129 و16 حالة وفاة بحسب الصحف المحلية.

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