شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر طلائع الجيش بسلبية مسحة كورونا قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة محمد سلطان، الدكتور هانى درويش رئيس الجهاز الطبى بطلائع الجيش بسلبية مسحة كورونا للفريق بالكامل، استعداداً لمواجهة سموحة، ويختتم اليوم الثلاثاء فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة سموحة المقرر لها الرابعة عصر غد الأربعاء بالجولة الثانية والعشرين للمسابقة على استاد جهاز الرياضة العسكرى وهى المباراة التى سوف يستعيد فيها الطلائع جهود لاعبه مهند لاشين الذى غاب عن مواجهة طنطا بعد تعرضه للطرد فى مباراة بيراميدز، ومن المقرر أن يخوض الطلائع مرانه الأساسى على استاد جهاز الرياضة العسكرى ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك استعداداً لمباراة.

ويعود عبد الرحمن زولا لاعب الطلائع لفريقه أمام سموحة بعد انتهاء إيقافه، حيث حصل على الكارت الأصفر الثالث فى مواجهة بيراميدز وغاب عن موقعة طنطا، فيما لايزال موقف الثنائى حسام باولو ومحمد جمال بيبو غير محسوم بسبب معاناتهم من الإصابة.

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وأغلق فريق طلائع الجيش صفحة مباراته مع طنطا والتى انتهت بفوزه بهدف دون رد على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى العام، وحقق فريق طلائع الجيش فوزاً ثميناً على حساب نظيره طنطا بهدف دون رد سجله أحمد سامى من ركلة جزاء فى الدقيقة 55 فى المباراة التى جمعتهما عصر السبت الماضى.

وبذلك قفز الطلائع للمركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة بعدما رفع رصيده للنقطة 21 بعد خوضه 21 مباراة فاز في 4 وتعادل في 9 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

بينما تجمد رصيد طنطا عند النقطة 16فى المركز السابع عشر وقبل الاخير بعد خوضه 21 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 8 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.