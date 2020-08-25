4 حلول فنية أمام فايلر لإنهاء أزمة الجبهة اليمنى بالأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر محمد هانى الظهير الأيمن للأهلى بمستوى متواضع فى مباراة القمة التى تلقى فيها فريقه هزيمة قاسية بثلاثية مقابل هدف، الأمر الذى استدعى ضرورة البحث عن ظهير أيمن يسد الفراغ الذى يتركه أحمد فتحى حال إتمام رحيله لصفوف بيراميدز.

هانى لم يتمكن من إيقاف خطورة أشرف بن شرقى الذى صال وجال فى القمة على الجبهة اليسرى للزمالك واليمنى للأهلى، وصنع الهدف الأول وتمكن من تمرير الكرة لأوناجم ليصنع الهدف الثالث.

وأنهى فى وقت سابق، أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى حالة الغموض حول مصير استمراره مع الفريق الأحمر من عدمه فى ظل وجود اختلاف بين العرض المقدم من ناديه للاستمرار فى صفوفه لمدة موسمين وبين طلبات اللاعب المادية التى تفوق السقف المالى المحدد من من قبل لجنة التخطيط بقلعة الجزيرة، لاسيما أنها قد تحدث فتنة فى صفوف الأهلى، وترى الإدارة أنها فى غنى عنها.

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أحمد فتحى خاض مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر ، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء.

وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.