شكرا لقرائتكم خبر عن الإيقاف وبند الإعارة يورطان دفاع أسوان قبل مواجهة إنبى فى الجولة 22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، أزمة حقيقية فى خط ظهر الفريق، فى ظل الغيابات المؤثرة التى ضربت دفاعات أبناء الجنوب، قبل اللقاء المرتقب مع إنبى، والذى يقام اليوم الثلاثاء فى إطار منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى العام، فى ظل تأكد غياب ثلاث لاعبين عن الفريق لأسباب مختلفة.

ويغيب كل من إبراهيم القاضى ومحمد جابر مدافعا أسوان عن لقاء إنبى، بسبب الإيقاف بعد حصولهما على الإنذار الثالث فى مباراة الجولة الماضية أمام المقاولون العرب، والتى فاز بها أبناء الجنوب بهدف نظيف.

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فيما يغيب محمد إسماعيل مدافع إنبى المعار إلى أسوان، بسبب الشرط الذى وضعه الفريق البترولى فى عقد اللاعب بعدم اللعب مع أسوان أمام إنبى.

من جانبه، ضم أحمد كشرى، 22 لاعبا إلى قائمة أبناء الجنوب التي تستعد لمواجهة إنبي مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، وكان تماسيح النيل قد حققوا فوزا ثمينا على المقاولون العرب بالجولة الماضية، بهدف نظيف ليتقدم أبناء الجنوب إلى المركز ال12 في جدول مسابقة الدوري العام.

وجاءت قائمة أسوان كالتالي: محمد خليفة، محمود نعيم، طارق أبو العز، عبد العزيز إمام، أحمد فتحي، محمد همام، رضا السيد، الحسيني سمير، ابراهيم جلال، هيثم الفيل، عبد الله سنجهاوي، حسن يوسف، محمد المرسي، أحمد صغيري، سولمون منساه، فادي فريد، مسعد عوض، مصطفى البدري، أحمد بليه، يوسف العوامي، يوسف أسامة نبيه، كريم الطيب.