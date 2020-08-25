شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. الحاوى و شيفو يجسدان الروح الرياضية "عماد كرة القدم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الثنائى وليد سليمان حاوى الأهلى و محمد عبد الشافى نجم الجبهة اليسرى فى الزمالك فى تجسيد مقولة الروح الرياضية عماد كرة القدم ،عندماحرص سليمان على زيارة عبد الشافى بعد إجراء جراحة بعد إصابته بكسر فى الترقوة من إلتحام بينهما فى لقاء القمة 120 التى أقيمت مساء السبت و شهدت فوز الزمالك بنتيجة 3 / 1 فى إستاد القاهرة ضمن الجولة الـ 21 بالدورى الممتاز .

استطاع هذا المشهد أن يصل برسالة مهمة لجماهير كلا الفريقين من أجل الابتعاد عن التعصب ، خاصة فى ظل موافقة عبد الشافى على زيارة سليمان له بعد استئذان الأول قبل التوافد على المستشفى .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أنه لا يوجد سبب لتوقيع عقوبات على وليد سليمان لاعب الأهلى بداعى تعمد ايذاء محمد عبد الشافى لاعب الزمالك فى مباراة القمة الأخيرة، بعدما أصيب الظهير الأيسر بكسر فى الترقوة وتم نقله للمستشفى ليجرى جراحة عاجلة ويغيب على إثرها عن الملاعب لمدة 8 أسابيع.

كا أوضح مسئولو الجبلاية أن الحكم الكرواتى لم يتخذ قرارا ضد اللاعب بداعى تعمد الإيذاء كما لم يكتب فى تقريره شيئا يدين وليد سليمان، بجانب أن إعادة اللقطة التى تتضمن الصدام بين سليمان وعبد الشافى لم توضح أن هناك شبهة تعمد من سليمان لإيذاء عبد الشافى، لذا لا يوجد سبب لمعاقبة لاعب الأهلى.

ويرصد الخليج 365 لقطات للثنائى عبد الشافى و الحاوى فى الصور التالية :

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