شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال ينصح مروان محسن بالإعارة للعودة بمعنويات مرتفعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أحمد بلال نجم الأهلى السابق أن مهاجم القلعة الحمراء مروان محسن يفتقد لثقة الجماهير وهو ما يتسبب فى ظهوره بمستويات لا تليق بحجم الأهلى، خاصة فى لقاء القمة الأخير أمام الزمالك الذى شهد فوز الأبيض بنتيجة 3 / 1 على ملعب استاد القاهرة ضمن الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.
ونصح بلال مروان محسن، فى تصريح لـ"الخليج 365"، بضرورة الابتعاد عن الأهلى قليلا فى المرحلة المقبلة بالخروج للإعارة من أجل العودة بمعنويات مرتفعة وتصحيح الأوضاع.
وكشفت مصادر لليوم السابع أن إدارة النادى الأهلى ولجنة التخطيط قررت إعادة النظر فى ملف تمديد عقد مروان محسن، رغم توقيع اللاعب على عقد جديد خلال الأيام الماضية يقتضى مد عقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المقبل المتبقى فى عقده بحيث ينتهى موسم 2023.
ووقع مروان محسن على تمديد عقده مع الأهلى إلا أن لجنة التخطيط لم تعتمد الأمر رسميا كما لم يتم تسجيل العقود فى اتحاد الكرة.
وشن نجوم الكرة المصرية حملة هجوما على مروان محسن، مهاجم النادى الأهلى، عقب مباراة القمة التى جمعت قطبى الكرة المصرية يوم السبت، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدف، ليتقدم إلى المركز الثانى برصيد 42 نقطة.
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