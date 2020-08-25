شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال ينصح مروان محسن بالإعارة للعودة بمعنويات مرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أحمد بلال نجم الأهلى السابق أن مهاجم القلعة الحمراء مروان محسن يفتقد لثقة الجماهير وهو ما يتسبب فى ظهوره بمستويات لا تليق بحجم الأهلى، خاصة فى لقاء القمة الأخير أمام الزمالك الذى شهد فوز الأبيض بنتيجة 3 / 1 على ملعب استاد القاهرة ضمن الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.

ونصح بلال مروان محسن، فى تصريح لـ"الخليج 365"، بضرورة الابتعاد عن الأهلى قليلا فى المرحلة المقبلة بالخروج للإعارة من أجل العودة بمعنويات مرتفعة وتصحيح الأوضاع.