نائب الزمالك: لم نغلق "ملف القرن".. ويكفينا شرف المحاولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك، إن النادي الأبيض لم يغلق "ملف القرن"، لافتًا إلى أن هناك ملف كامل يتم تجهيزه قبل تقديمه إلى الاتحادين الدولي والمصري.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب 9090"، قال أحمد جلال إبراهيم: "ملتزمون بما سبق وأشارنا إليه بشأن ملف القرن، نحاول البحث عن حقوق النادي التي لم يتم متابعتها خلال الفترات السابقة".

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وأضاف: "يكفينا شرف المحاولة حتى لو لم نحصل حقوقنا، هناك لجنة رباعية أتواجد بها برفقة أحمد مرتضى منصور واثنين آخرين، نقوم بعرض كافة المستجدات على مرتضى منصور رئيس النادي وبدوره يعرضها على مجلس إدارة النادي".

وأتم: "نعمل على تجهيز ملف قوي، نستعين بآراء أكثر من خبير، وفور الانتهاء منه سنقوم بإرساله إلى الاتحادين الدولي والمصري".

جدير بالذكر أن الزمالك قرر قبل عدة أسابيع إعادة فتح ملف أحقيته في الحصول على لقب نادي القرن الذي تم منحه للأهلي قبل 20 عامًا.