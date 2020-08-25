مصدر يكشف لمصراوي.. شرط وحيد يحدد موعد عودة صالح جمعة لمباريات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

كشف مصدر مسؤول بالأهلي، عن أن صالح جمعة لاعب وسط الفريق مازال موقفه غامضا من الانضمام لقائمة مباراة الجونة والتي سيتم الإعلان عنها عقب المران الختامي مساء اليوم.

ويلتقي الأهلي بنظيره الجونة، الأربعاء القادم، ضمن منافسات الأسبوع 22 من دوري we المصري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر طلب تجهيز تقرير طبي عن اللاعب يشمل نسبة الدهون في جسم اللاعب وأيضا نسبة المياه ونسبة العضلات".

Advertisements

وأضاف: "في حالة ثبوت أن وزنه أقل من الفترة الماضية سيتم الاعتماد عليه من جديد في المباريات لكن موقفه من مباراة الجونة لم يٌحدد".

وتابع: "فايلر مهتم بصالح جمعة وكان تحفظه الوحيد علي اللاعب طوال الفترة الماضية هو وجود زيادة في وزنه".

واختتم المصدر تصريحاته: "لكن في الأيام الأخيرة نفذ اللاعب برنامجا خاصا ساهم في إنقاص وزنه بشكل ملحوظ للجميع، ولذلك طلب من طبيب الفريق خالد محمود عمل قياسات للاعب من أجل الكشف تحديدا عن نسبة الدهون في جسمه".