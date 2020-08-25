عمرو زكي يختار أفضل تشكيل في تاريخ منتخب مصر

كشف عمرو زكي نجم الزمالك الأسبق التشكيل الأفضل في تاريخ منتخب مصر وذلك عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار. جاء التشكيل الذي اختاره عمرو زكي على النحو الآتي: حراسة المرمى: عصام الحضري. خط الدفاع: وائل جمعة - أحمد حجازي - أحمد فتحي - سيد معوض. Advertisements خط الوسط: حسني عبد ربه - محمد شوقي - أبو تريكة. محمد شوقي - أبو تريكة. خط الهجوم: محمد صلاح - حسن شحاتة - حسام حسن. يذكر أن عمرو زكي ساهم في تتويج المنتخب الوطني بكأس الأمم الأفريقية في نسختي 2006، 2008، ولم يشارك في نسخة 2010 بسبب الإصابة.

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