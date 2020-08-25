رياضة | أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر مقربة من أحمد فتحي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة كبيرة بشأن مستقبل اللاعب، خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المصادر، أن اللاعب يدرس بقوة التراجع عن انتقاله لفريق بيراميدز، والاستمرار مع الأهلي خلال الموسم المقبل.

وأوضحت المصادر أن اللاعب يخشى من الصغوط الملقاة عليه مع بيراميدز خلال الموسم القادم، لا سيما مع انتقال رمضان صبحي، نجم الأهلي السابق، لصفوف الفريق.

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وذكرت المصادر، أن فتحي عقد اتصالاً مع أحد أعضاء مجلس إدارة الأهلي، لدراسة قرار التراجع عن الانتقال لنادي بيراميدز.

كما سيعقد فتحي جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، للإتفاق على تفاصيل البقاء مع الأهلي، حيث رحب عبد الحفيظ ببقاء اللاعب.

ومن المقرر أن يحسم الأهلي موقفه النهائي من طلب فتحي، خلال الأيام القليلة القادمة.