رياضة | نجم برشلونة على رادار الدوري التركي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة على رادار الدوري التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة عن عدم رغبته في بقاء النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب الفريق داخل الكامب نو الموسم المقبل.

وفقاً لشبكة " سكاي سبورت " فإن النجم الكرواتي قد يتخذ خيارا جديدا في مسيرته، في الذهاب إلى الدوري التركي، وسط اهتمام كبير من نادي جالطة سراي.

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وتواصل وكيل راكيتيتش مع النادي التركي من أجل بحث كافة الأمور المتعلقة بالصفقة تمهيدًا لإرسال عرض رسمي إلى برشلونة الفترة المقبلة.

وكان راكيتيتش قد أشعل النار داخل البلوجرانا الفترة الماضية، بعد أن احتفل بفوز فريقه السابق إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي، على حساب إنتر ميلان الإيطالي، بعد أيام قليلة من فضيحة برشلونة أمام بايرن ميونيخ في دوري الأبطال.

يذكر أن تقارير صحفية إسبانية قد أكدت مسبقًا أن راكيتيتش قد ينتقل إلى نادي إشبيلية مقابل 10 مليون يورو.