رياضة | شروط رمضان صبحي للانضمام إلى بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر شروط رمضان صبحي للانضمام إلى بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، مفاجآة من العيار الثقيل، بشأن انتقال رمضان صبحي لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، إلى نادي بيراميدز، خلال الفترة المقبلة.

حيث أكد أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر، أن رمضان صبحي اتفق مع بيراميدز على كافة الأمور، لكن الصفقة لم تحسم بشكل نهائي حتى الآن.

وتابع أحمد حسن:"رمضان صبحي وضع شرطًا جزائيًا في عقده مع بيراميدز، يسمح له بالاحتراف الخارجي، موضحا أنه سيحصل على 50% من قيمة عقده مقدمًا".

وأشار حسن:" هناك لاعبين داخل صفوف بيراميدز، طلبوا الحصول على قيمة عقودهم مثل عمر جابر، بالإضافة إلى طلب أحمد فتحي الذي سيلعب في صفوف بيراميدز الموسم المقبل زيادة راتبه".