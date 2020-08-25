رياضة | أشرف بن شرقي يحسم مستقبله مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أشرف بن شرقي يحسم مستقبله مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلق المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك، فكرة الرحيل عن القلعة البيضاء في الفترة المقبلة بعد انتشار أنباء رحيله عن النادي.

وتلقى أشرف بن شرقي العديد من العروض الخارجية للتعاقد معه في الصيف من الدوري السعودي والدوري الإماراتي والدوري الفرنسي والدوري اليوناني.

وأكد بن شرقي رفضه لجميع العروض المقدمة له في الفترة الأخيرة لضمه في الصيف مؤكدا أنه ينوي الاستمرار مع نادي الزمالك ولا ينوي الرحيل عن الأبيض قبل انتهاء عقده.

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وأخبر بن شرقي للمشرف على الكرة، أنه مستمر مع الزمالك فى الموسم المقبل ولن يرحل عن ميت عقبه مهما كانت الإغراءات المادية.

وقال أشرف بن شرفي لأمير مرتضي أثناء انعقاده جلسه خاصه عن مدي ارتياحه الشديد داخل جدران القلعة البيضاء، ورغبته الحالية فى حسم لقب دورى أبطال إفريقيا، لإسعاد جماهير نادي الزمالك.

ويعد أشرف بن شرقى من العناصر الأساسية في التشكيل التى يعتمد عليها الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق.

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك كان قد أكد على رفضه التام لفكرة رحيل أشرف بن شرقي، لأنه يعد من العناصر الأساسية للفريق الأبيض.