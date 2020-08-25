شكرا لقرائتكم المنتخب الأوليمبي يحسم وديات معسكر نوفمبر خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يحسم خلال الساعات المقبلة المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب مصير الوديات التي سيخوضها الفريق خلال معسكر الفراعنة المقبل سواء في شهر اكتوبر أو شهر نوفمبر في إطار استعداد الفراعنة الصغار لاوليمبياد طوكيو التي تقام في يوليو من العام المقبل 2021.. وتلقي منتخب مصر الاولمبي العديد من العروض لخوض مباريات ودية منها منتخبات البرازيل و الأرجنتين وعدد من المنتخبات الاوروبية وهو ما سيحسمه الحهاز الفني للمنتخب الذي اشترط خوض وديات أمام منتخبات أوروبية أو من أمريكا الجنوبية استعدادا للأوليمبياد .

فيما طلب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر خوض ودية للفراعنة فى شهر نوفمبر المقبل فى حالة موافقة اتحاد الكرة، على منح المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى فترة إضافية فى شهر نوفمبر المقبل لعمل معسكر طويل قبل مباراتىّ توجو فى الجولتين الثالث والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا بالكاميرون.

كان هناك توقف للمنتخب فى شهر أكتوبر ومن المرجح أن يتم إلغاءه من قبل المنتخب الأول مقابل أن يتم منح أسبوع إضافي للفراعنة قبل فترة التوقف فى شهر نوفمبر لخوض ودية قبل مباراتى توجو.

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أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري بحث كل الأمور المتعلقة بمصلحة المنتخب الوطني عقب إقرار الكاف تحديد مشوار المنتخب خلال المرحلة المقبلة من أجل الوقوف على أنسب الحلول التي تراعي تحضيراته واستعداداته لمواجهة منتخب توجو في مباراتي الجولة الثالثة والرابعة خلال أجندة نوفمبر المقبل في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وقال مدير المنتخب إن الجهاز الفني يضع في اعتباراته وبرنامجه الظروف الاستثنائية التي عاشها جميع اللاعبين بسبب جائحة كورونا بالتوقف لفترة طويلة دامت لأكثر من 5 أشهر عن خوض أي مباريات رسمية وهو ما يحتاج إلى استمرارية في استكمال مسابقة الدوري وخوض اللاعبين لعدد من المباريات املا في إكسابهم الفورمة الفنية والبدنية المطلوبة.

أوضح بركات أن الجهاز الفني ما يزال يتابع مباريات الدوري ويراقب كل اللاعبين عن كثب لمعرفة النواقص التي يحتاجها جميع العناصر المرشحة للدخول في دائرة اهتمامات المنتخب لاسميا وان الأسابيع الماضية من مباريات الدوري الممتاز شهدت تأثر اللاعبين بفترة التوقف الطويلة.

واختتم مدير المنتخب تصريحاته بتأكيده على أن الجهاز الفني لديه وقت لمشاهدة المباريات المقبلة للأندية في كافه الارتباطات لاتخاذ قراره المناسب بما يراعي تجاوز صعوبات هذه المرحلة ودخول مباراتي توجو وكل العناصر في كامل لياقتهم الفنية والبدنية.