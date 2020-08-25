«تم إغلاق الملف» .. لن يستطيع أحد لوي ذراع الأهلي .. مؤامرة على «القلعة الحمراء»

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، في تصريحات تليفزيونية لقناة "صدي البلد"، على مدار 13 عاما في بطولة الدوري خسرت من الزمالك مرتين فقط، والزمالك فريق كبير وليس صغيرا ولكن عندما تخسر مرتين فقط في آخر 13 عاما فهذا يوضح الفارق الكبير.

وأكد أن فريقه يتعرض لـ "حملة ممنهجة" خلال الفترة الأخيرة وخاصة بعد أحداث مباراة القمة والخسارة من الزمالك 1-3 ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

وقال عبدالحفيظ ، إن مباراة القمة أمام الزمالك انتهت والأهلي قد أغلق هذا الملف ونستعد حاليا للمباريات المقبلة وأولها مواجهة الجونة المقرر لها غداً الأربعاء.

وأضاف أن "هدف الأهلي هو التتويج بالبطولات، وكشف الحساب دائما ما يكون بنهاية الموسم، وهل تمكن الفريق من تحقيق أهدافه أم لا، ولكن هناك أندية أخرى، هدفها هو هزيمتنا فقط في مباراة".

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وأوضح أن "الأهلي مستهدف خلال الفترة الحالية، والدليل التجاوزات التي تحدث بحقه بوسائل الإعلام، وحملات التشويه التي تطال لاعبيه، وآخرهم، وليد سليمان الذى يعد أحد أفضل اللاعبين، خلقا ومهارة إلا أن البعض يتهمه بتعمد إيذاء اللاعبين".

لن يستطيع أحد لوي ذراعه

وتابع: "الأهلي أقوي من الجميع، ولن يستطيع أحد لوي ذراعه، باب القلعة الحمراء مفتوح أمام من يرغب في الاستمرار بصفوفه، ولن يلهث خلف من يرغب في الرحيل".

وأشار إلى أن وليد سليمان من أفضل اللاعبين خلقا ومهارة فى النادى الاهلى، وزار محمد عبد الشافى للاطمئنان عليه وليس للاعتذار.