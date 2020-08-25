قصة هدف.. "إينو" يسجل للزمالك من تسديدة قوية أمام الإسماعيلى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل معتز إينو، نجم الأهلى والزمالك السابق، هدفاً رائعاً للفريق الأبيض فى شباك الإسماعيلى بإحدى مباريات الدورى، من تسديدة قوية لم يراها حارس الدرويش، حيث قام حازم إمام قائد الفريق وقتها برفع كرة ركنية علي حدود المنطقة ليقوم اينو بتسديها بشكل مباشر وقوي علي مرمي الاسماعيلي ويحرز هدف للابيض وتكتب بدياى قصة تألق اللاعب .

المعتز بالله إينو من مواليد 1989، هو لاعب كرة قدم مصرى يلعب في النادى الأهلي المصري في مركز خط الوسط المدافع ويمتاز بتسديداته القوية التى تعرف طريق الشباك جيدا وكان من قبل يلعب لنادى الزمالك المصري ولكنه انتقل للأهلي .

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ولعب المعتز بالله إينو لصفوف الزمالك قبل أن ينتقل للنادى الأهلي عام 2007 وشارك مع الفريق الأول لكل من الناديين لمدة خمس سنوات.