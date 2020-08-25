موناكو يقلب تأخره إلى تعادل مع ضيفه رانس في دوري فرنسا

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لاعب موناكو أكسيل ديساسي خلال مباراة فريقه أمام ستاد رانس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأحد

قلب موناكو تأخره بهدفين إلى التعادل 2-2 مع ضيفه ستاد رانس في أول مباراة يخوضها الفريق تحت قيادة مدربه الجديد نيكو كوفاتش في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأحد.

ويأمل موناكو في تحقيق بعض الاستقرار التدريبي بعد أن تناوب على قيادة جهازه الفني خمسة مدربين مختلفين في عامين لكنه يوم الأحد وجد نفسه متأخرا بهدفين بعد مرور 21 دقيقة من البداية أحرزهما بولاي ديا والبلال توري.

وهز أكسل ديساسي وبنوا بادياشيل، اللذان قدما أداء كارثيا في الدفاع في بداية المباراة، الشباك بواقع هدف في كل شوط ليدرك موناكو التعادل.

ويتصدر أنجيه، وهو الفريق الوحيد الذي انتصر في الجولة الأولى حتى الآن، المسابقة بعد انطلاق موسم 2020-2021 يوم الجمعة.

وتوقفت مباريات الدوري الفرنسي طوال خمسة أشهر بسبب انتشار العدوى بالفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار حول العالم وتم إلغاء الموسم الماضي جراء ذلك.

وتفوق ديا في سباق سرعة على بادياشيل وهز شباك بنجامين لوكومت بتسديدة منخفضة في الدقيقة الخامسة ليمنح التقدم للفريق الضيف.

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وضاعف رانس من تقدمه في الدقيقة 21 عندما استغل توري سوء التفاهم بين ديساسي وبادياشيل.

لكن موناكو قلص الفارق في نهاية الشوط الأول بضربة رأس من ديساسي.

وبعد عشر دقائق من الشوط الثاني أدرك موناكو التعادل بتسديدة من بادياشيل عقب ركلة حرة من ألكسندر جولوفين.

وتأجلت مباراتا باريس سان جيرمان حامل اللقب وأولمبيك ليون بعد بلوغ الفريقين الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.

ويلعب سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ في النهائي يوم الأحد.

كما تأجلت مباراة أولمبيك مرسيليا ضد ضيفه سانت إيتيين والتي كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة بسبب إصابة أربعة لاعبين من مرسيليا بفيروس كورونا.