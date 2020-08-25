شكرا لقرائتكم أسامة جلال يعود للصورة في الأهلي بقوة بعد إصابة محمود متولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد أسامة جلال مدافع انبي للصورة بقوة داخل النادي الأهلي تمهيداً للتعاقد معه وتدعيم خط الدفاع، وذلك بعد إصابة محمود متولي المفاجئة، ويعد أسامة جلال واحد من أهم اللاعبين المرشحين لارتداء القميص الأحمر في الموسم الجديد، عقب فشل محاولات استعادة أحمد حجازي وصعوبة ضم باهر المحمدي مساك الإسماعيلي.

ووقع أسامة جلال في وقت سابق على عقود مبدئية للانتقال للأهلي خاصة أنها رغبته الأولى مفضلاً العرض الأحمر على جميع العروض التى تلقاها سواء من داخل مصر أو خارجها، ومن المقرر أن يدخل مسئولو الأهلي في مفاوضات مع انبي خلال الأيام القادمة لإنهاء الصفقة، ويعد اللاعب واحد من أهم المدافعين الصاعدين فى الكرة المصرية، خاصة بعد تألقه مع المنتخب الأوليمبى فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 والتى فاز الفراعنة بلقبها، ليتأهل مع أبناء شوقى غريب لأولمبياد طوكيو.

في الوقت الذي دخل أيضاً سامي قعدان مدافع منتخب فلسطين ونادي رفح دخل اهتمامات الأهلي لترميم دفاعاته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد عرضه على النادي ليلقى قبولا لدي لجنة التخطيط في ظل امتلاكه امكانيات بدنية وفنية هائلة ويجيد اللعب بكلتا القدمين ويجيد ضربات الرأس ويتخطى طوله حاجز ال190 سم، وتجد فكرة التعاقد مع لاعب فلسطيني قبولاً داخل الأهلي بسبب قوانين اتحاد الكرة التي تمنح النادي الحق في قيده كلاعب مصري.