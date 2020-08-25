«غرامة قدرها 90 ألف دولار» .. الإفراج عن «رونالدينيو» بعد حبسه 6 أشهر

أعلنت سلطات باراغواي الإفراج عن النجم البرازيلي السابق رونالدينيو، مساء اليوم الإثنين، وشقيقه روبرتو دي أسيس موريرا، بعد ما يقرب من 6 أشهر من الاحتجاز.

وقررت محكمة في باراغواي الإفراج عن رونالدينيو، شريطة أن يتبرع الأول بمبلغ 90 ألف دولار لمركز طبي في أسونسيون ومشروع اجتماعي آخر، وفقا لموقع "جول" العالمي.

فيما أكدت المحكمة أن شقيق رونالدينيو لن يغادر البرازيل لمدة عامين، ويجب عليه أن يقدم نفسه كل فترة إلى السلطات البرازيلية، كما ألزم بدفع 110 آلاف دولار كتعويض.

رونالدينيو حر في السفر

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وقال القاضي: "رونالدينيو حر في السفر إلى أي بلد يحلو له في العالم، لكن يتعين عليه الإبلاغ في حال قام بتغيير مركزه إقامته الدائم".

وأضاف "من الآن وصاعدا، لا تخضع حرية رونالدينيو لأي قيود باستثناء دفع تعويضات الأضرار الاجتماعية" وطلب من النجم البرازيلي دفع غرامة قدرها 90 ألف دولار في هذا الصدد.