شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. بيراميدز يستدرج الإنتاج الحربى لمواصلة قطار الانتصارات على ستاد الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج بيراميدز نظيره الإنتاج الحربى في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها بيراميدز بعد الفوز على سموحة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة فيما خسر الإنتاج الحربى من انبى بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 11 وتعادل في 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 24 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

ويسعى الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لخطف النقاط الثلاث لمواصلة رحلة انهاء الموسم في المركز الثانى المؤهل للمشاركة الافريقية في الموسم الجديد مشدداً على لاعبيه بضرورة التسجيل مبكراً وعدم استقبال أهداف تزيد من صعوبة اللقاء مثلما حدث في مواجهة سموحة التي حسمها بصعوبة في الوقت القاتل، ويغيب عن بيراميدز الليلة عبد الله السعيد هداف الدوري برصيد 16 هدفاً بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية.

ومن جانبه طالب مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بضرورة العودة لنغمة الانتصارات بعد الأداء المتراخى التى ظهر عليه اللاعبون في مباراة انبى وتسبب فى خسارتهم نقاط اللقاء على ملعبهم، وشدد مختار على لاعبيه بأنه لن يقبل الاستهتار والتهاون مجدداً، مؤكداً أن الاستبعاد من التشكيلة الأساسية سيكون مصير أى لاعب لا ينفذ التعليمات المطلوبة منه.

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وتلقى الإنتاج الحربى هزيمته الثانية على التوالى بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة من إجمالى ثلاث مباريات لعبها بعد فترة التوقف حيث حصد نقطة وحيدة من التعادل مع الأهلى بهدف لكل فريق.

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الإنتاج الحربى مكون من :"أحمد الشناوي - علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي -محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - محمود حمادة - محمد فتحي -جون أنطوي".

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام بيراميدز مكون من :" عامر عامر ومحمد شوقى غريب ومحمد بازوكا ومحمود البدرى وأحمد شديد قناوى ومحمد فييرا وغنام محمد وإبراهيم عبد الخالق وموسى دياورا ومحمد رجب وأحمد عفيفى".