مُحدث | جميع صفقات يوفنتوس في الميركاتو الصيفي 2020

يرصد لكم موقع الخليج 365، في هذا الجدول المُحدث بصفة شبه يومية، جميع صفقات الفريق الأول لنادي يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2020، والتي يُشرف عليها المدير الفني الإيطالي “آندريا بيرلو” الذي خلف المدرب المُقال “ماوريتسيو ساري” عقب الخروج المدوي للسيدة العجوز من دوري أبطال أوروبا أمام ليون.

ويستهدف بيرلو تعزيز الوسط والهجوم بصفقات جديدة تمكنه من تطبيق خطة 3-5-2 بشكل يتلائم مع شخصية الفريق، وتساعده على تحقيق الانتصارات في دوري أبطال أوروبا المستعصي على اليوفي منذ منتصف التسعينيات.

ويأمل عشاق يوفنتوس في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا أكثر من الاحتفاظ بلقب الدوري الايطالي في الموسم المقبل، بعدما تُوج الفريق بلقب السيري آ 8 مرات متتالية.

وتفوقت أندية كثيرة على يوفنتوس في منافسات دوري أبطال أوروبا أمثال برشلونة وبايرن ميونخ وليفربول ومانشستر يونايتد، فعندما تُوج بلقبه الثاني في البطولة عام 1996 كان بُجعبة برشلونة ومانشستر يونايتد لقب وحيد، وليفربول 4 ألقاب، وبايرن ميونخ 3 ألقاب.

وستتابع إدارة يوفنتوس بقيادة الرئيس “آندريا أنيللي” التخلص من بعض اللاعبين فوق الحاجة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد التمكن من تجميد مفاوضات تجديد العقد مع لاعب الوسط الفرنسي “بليز ماتويدي” الذي أضطر إلى الانضمام لصفوف فريق بيكهام “إنتر ميامي” في الولايات المتحدة الأميركية بالمجان.

وترددت أنباء في صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية عن إمكانية رحيل “كريستيانو رونالدو” مقابل 60 مليون يورو (اقرأ التفاصيل من هنا)، بهدف تخفيف فاتورة الأجور السنوية، حيث يحصل رونالدو على راتب 30 مليون يورو في السنة الواحدة.

وكان يوفنتوس قد ودع دوري أبطال أوروبا بموجب هدف اعتباري من الدور ثمن النهائي أمام ليون الفرنسي، بعد الخسارة ذهابًا 1/صفر والفوز إيابًا 1/2.

كما خسر يوفنتوس أمام لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي في السعودية، ونهائي كأس إيطاليا الذي أقيم بعد استئناف الموسم.

ويستعرض الخليج 365 بجوار الصفقات الجديدة لفريق يوفنتوس، جدول خاص باللاعبين الراحلين عن صفوف البيانكونيري خلال الميركاتو الصيفي 2020.

الجدول محدث بصورة شبه يومية ، حسب نشاط يوفنتوس في سوق الانتقالات، ويتضمن مركز كل لاعب وسنه والنادي القادم منه، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد، ولا يتضمن الجدول سوى الصفقات المعلنة بشكل رسمي.

اضغط هنا لمشاهدة جدول جميع صفقات يوفنتوس في صيف 2020

مُحدث | جميع صفقات يوفنتوس في الميركاتو الصيفي 2020

اللاعب قادم من تفاصيل الصفقة آرثر ميلو – وسط إرتكاز – 24 عامًا برشلونة 72 مليون يورو ، عقد مدته 4 سنوات فيليكس كوريا – جناح أيمن – 19 عامًا مانشستر سيتي 10.5 مليون يورو، عقد مدته 4 سنوات لوكا بيليجريني – ظهير أيسر – 21 عامًا كالياري يعود من الإعارة يوم 31 أغسطس ماركو بياتسا – جناح أيسر – 25 عامًا آندرلاخت عائد من إعارة كريستيان روميرو – قلب دفاع – 22 عامًا جنوى يعود من الإعارة يوم 31 أغسطس ماتيا بيرين – حارس مرمى – 27 عامًا جنوى يعود من الإعارة يوم 31 أغسطس Advertisements ديان كولوسيفسكي – جناح أيمن – 20 عامًا بارما انضم في يناير 2020، وأعير لبارما حتى يوم 31 أغسطس ستيفانو جوري – حارس مرمى – 24 عامًا بيسا 3 مليون يورو ، عقد مدته سنة واحدة، يبدأ من يوفنتوس تحت 23 عامًا

الراحلون عن يوفنتوس في صيف 2020