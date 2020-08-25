رياضة | موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب المقبلة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب المقبلة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي المقاولون العرب يوم الخميس المقبل 25 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستلعب مباراة الزمالك والمقاولون العرب يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر على ستاد القاهرة الدولي.

Advertisements

وستذاع مباراة فريق الزمالك ضد نظيره فريق المقاولون العرب يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون تايم سبورتس" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة حتى الآن.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها الفارس الأبيض في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي المقاولون العرب في المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز 37 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها ذئاب الجبل حتى الآن في بطولة الدوري.