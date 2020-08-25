رياضة | ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن جوردي فاري أحد مرشحي الانتخابات على مقعد الرئيس في برشلونة الإسباني فاجأ الجميع بتصريحه على البدء في الدخول في مفاوضات مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي من أجل تدريب النادي الكتالوني.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن فاري يطمح في الحصول على مقعد رئيس برشلونة عقب نهاية مدة جوسيب ماريا بارتوميو وذلك عندما تُقام الانتخابات في منتصف مارس من العام المقبل 2021.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تصريحات فاري كانت مفاجأة بالنسبة للكثيرين خاصة وأن النادي الكتالوني قد تعاقد مؤخرًا مع الهولندي رونالد كومان لقيادة الفريق لمدة موسمين مقبلين.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن فاري يرى في كلوب المدير الفني المناسب لقيادة برشلونة في حالة إذا نال ثقة أعضاء النادي بعد 7 أشهر أو أكثر بقليل من الآن.

وقامت الصحيفة البريطانية بنشر تشكيل مثالي لبرشلونة تحت قيادة كلوب مشيرة إلى أنه هناك 3 لاعبين قد يرافقون المدير الفني الألماني من ليفربول وهم : محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وأندرو روبرتسون.

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وجاء تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب بحسب ما نشرته ذا صن كالتالي :-

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: روبرتسون وفان دايك ولينجليه وسيميدو

خط الوسط الدفاعي: دي يونج وتياجو ألكانتارا

خط الوسط الهجومي: ديمبلي وميسي ومحمد صلاح

الهجوم: جريزمان