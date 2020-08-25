رياضة | موعد مباراة الأهلي والجونة المقبلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي والجونة المقبلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره فريق الجونة غدا الأربعاء 26 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستلعب مباراة الأهلي والجونة غدا في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر على ستاد القاهرة الدولي.

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وستذاع مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الجونة غدا في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون تايم سبورتس" بتعليق أيمن الكاشف.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي الجونة في المركز الرابع عشر من جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها هو الأخر حتى الآن في الدوري.