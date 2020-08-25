رياضة | بن شرقي يحسم مصيره مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بن شرقي يحسم مصيره مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، أن أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك، قد تواصل مع أشرف بن شرقي من أجل معرفة حقيقة العروض المقدمة للاعب للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تقارير صحفية، فإن أشرف بن شرقي مستمر مع الزمالك ولن يرحل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتابعت التقارير، أن بن شرقي يشعر بالارتياح الشديد داخل القلعة البيضاء، ويسعى للحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا رفقة الزمالك من أجل إسعاد الجماهير.

ويعد بن شرقي أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك.