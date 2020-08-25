رياضة | موعد مباراة ليفربول وأرسنال المقبلة في كأس الدرع الخيرية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول وأرسنال المقبلة في كأس الدرع الخيرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي أرسنال يوم السبت المقبلة 30 أغسطس ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس الدرع الخيرية الإنجليزي.

وستلعب مباراة ليفربول ضد أرسنال يوم السبت في كأس الدرع الخيرية في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي.

وستذاع مباراة فريق ليفربول ضد نظيره فريق أرسنال يوم السبت المقبل في نهائي بطولة كأس الدرع الخيرية على قناة "بي إن سبورتس اتش دي" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

يذكر أن بطولة كأس الدرع الخيرية تلعب من مباراة واحده وتكون بين بطل الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وهو نادي ليفربول ضد بطل كأس الاتحاد الإنجليزي من نفس الموسم وهو نادي أرسنال.