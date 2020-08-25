شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إنبى يبحث عن المربع الذهبى أمام أسوان على ستاد بتروسبورت بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق انبى نظيره أسوان في تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام في مواجهة يدخلها الفريقين بمعنويات مرتفعة حيث حقق الفريق البترولى الفوز على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة وفاز تماسيح النيل على المقاولون العرب بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 7 وتعادل في 8 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف فيما يحتل أسوان الثانى عشر برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.

وطالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بمواصلة قطار النتائج الجيدة لإقتحام المربع الذهبى في ظل وجود كوكبة مميزة من النجوم في الفريق البترولى ، في المقابل يسعى أحمد كشرى المدير الفني لأسوان لمواصلة خطة انتشال زهرة الجنوب من مراكز القاع بحثاً عن تحقيق الانتصار الثانى على التوالي .

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ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام أسوان مكون من :" محمود جاد -رامى صبرى- أسامة جلال- على فوزى- كريم فؤاد - عبد الرحمن عامر- حميد مأو- زياد كمال - محمد شريف- فيستون عبدول- أحمد على".

ويبدو التشكيل المتوقع لتماسيح النيل أمام إنبى مكون من :" مسعد عوض، محمد جابر ميدو، محمود نعيم، طارق أبو العز، أحمد عامر، ابراهيم القاضي، محمد المرسي، سولمون منساه، مصطفى البدري، محمد اسماعيل، كريم الطيب".