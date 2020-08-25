شكرا لقرائتكم مارسيلو حديث الساعة في الزمالك لتعويض غيابات الجبهة اليسرى قبل مواجهة الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل المدافع الدولي حسين السيد "مارسيلو" لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي دائرة اهتمامات نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الجارية للانتقال الى صفوف القلعة البيضاء للمساهمة في حل أزمة الجبهة اليسرى خلال الفترة المقبلة.

ويسعى نادي الزمالك الى ابرام عدد من التعاقدات في الجبهتين اليمنى واليسرى خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل النقص العددي في المركزين خلال الفترة الحالية.

وأعلن نادي الصفاقسي اليوم فسخ التعاقد مع حسين السيد المعار منذ بداية الموسم بعد دخول الطرفين في أزمة كبيرة بسبب المستحقات المالية الخاصة باللاعب والتي رفض التنازل فيها عن جزء من مستحقاته المالية.

وعلم "الخليج 365" أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي طالب الإدارة القانونية بالنادي بضرورة مراجعة عقد اللاعب ومدى إمكانية استغلال نادي الزمالك الغريم التقليدي أية ثغرات في عقد اللاعب وأبرزها نسبة المشاركة خلال الموسم الحالي.

وتتزايد مخاوف القلعة الحمراء من انتقال اللاعب الى الغريم التقليدي في ظل التفوق الأخير جماهيرياً بعد مباراة القمة التي انتهت لصالح القلعة البيضاء بثلاثة أهداف لهدف.

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وخاض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام الجونة في الدوري المصري الممتاز والتي يسعى فيها المارد الأحمر الى استعادة مكانته بتحقيق الانتصار وتجاوز الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الفريق خلال الفترة الماضية أمام الغريم التقليدي.

عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، حرص على جلسة مصارحة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في حضور لجنة التخطيط للكرة، وذلك قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وأكد الخطيب في حديثه مع لاعبي الفريق ضرورة تقدير غضب جماهير الأهلي، وأن تكون هناك ردة فعل إيجابية في أسرع وقت ممكن، وتصحيح الأخطاء والعودة إلى طريق الانتصارات، واستكمال المشوار المحلي في الدوري بنجاح، والاستعداد بمنتهى الجدية والتركيز لمباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال.

وشدد رئيس النادي في حديثه على أن لاعبي الأهلي تقع عليهم مسئولية كبيرة تجاه ناديهم وجماهيرهم، خاصة أن النادي يدعم منظومة الفريق لتحقيق أحلام وطموحات كل الأهلاوية.