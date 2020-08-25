شكرا لقرائتكم جلسة المهندسين تقرب لاعب بيراميدز من الانتقال للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر مصدر مسئول داخل نادي الأهلي مفاجأة بالتأكيد على أن مسئولي النادي الأهلي فتح خط مفاوضات مع أحمد توفيق لاعب بيراميدز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم مركر الجبهة اليمنى، لاسيما بعد تأكد رحيل أحمد فتحي عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي والانضمام إلى بيراميدز.

أكد المصدر أن الأهلي يرغب في التعاقد مع توفيق للعب في الجبهة اليمنى ومعاونة محمد هاني بعد رحيل فتحي، وهو المركز الذي شغله في عدد من المباريات مع بيراميدز خلال الموسم الحالي، مشيرا إلى أن السويسري رينيه فايلر يفضل التعاقد مع أحمد توفيق عن ضم زميله في الفريق السماوي رجب بكار.

أشار المصدر إلى أن توفيق يتبقى في عقده موسمين مع بيراميدز بعدما وقع على عقود انضمامه للفريق السماوي لمدة 4 مواسم مر منهم موسمين ويتبقى موسسمين آخري، متابعا أن قيمة الصفقة قد تتراوح من 15 إلى 20 مليون لاسيما أن اللاعب انضم لبيراميدز من الزمالك نقابل 15 مليون جنيه قبل موسمين.

تابع أن مسئولي الأهلي سيفتحون خط مفاوضات مع مسئولي بيراميدز للتفاوض معهم على شراء المدة المتبقية في عقد توفيق، باعتباره من اللاعبين الجوكر، والذي يجيد اللعب في الجبهة اليمنى ووسط الملعب.

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أضاف أن الأهلي حصل على توقيع أحمد توفيق خلال الجلسة التي جمعت اللاعب في منطقة المهندسين مع عدلي القيعي مستشار التعاقدات في القلعة الحمراء وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، وتم خلالها توقيع اللاعب على عقود انتقاله للأهلي وتفاصيل عقده الجديد مع النادي.

جدير بالذكر أن أحمد توفيق قد يزامل شقيه الأصغر أكرم توفيق والذي قد يعود للأهلي بنهاية الموسم الحالي بعد انتهاء إعارته إلى الجونة، والذي يجيد اللعب أيضا في مركز الوسط الدفاعي والجبهة اليمنى، وقد يتزامل الشقيقين معا حال نجاح الإدارة الحمراء في حسم الصفقة لصالحها.