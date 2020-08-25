ورشة الموسم الجديد تستعرض بروتوكول المباريات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت مساء الاثنين فعاليات ورشة انطلاق الموسم الرياضي 2020-2021 التي تنظمها رابطة المحترفين الإماراتية عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد» على مدار ثلاثة أيام بمشاركة ممثلي الأندية ومسؤولي المباريات.

وتهدف الورشة إلى تعريف العاملين في المباريات على أبرز المستجدات والتعديلات الخاصة بلوائح المسابقات.

خصص اليوم الثاني من الورشة لشرح بروتوكول عمليات المباريات في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بهدف حماية أفراد المجتمع وجميع عناصر اللعبة والحد من انتشار الفيروس، وذلك عن طريق اتباع الإجراءات الاحترازية وتعليمات الجهات المختصة، كما يهدف البروتوكول لتحقيق أقصى قدر من السلامة من خلال الحفاظ على النظافة والتعقيم المستمر والحد من التواصل خاصة التقارب الجسدي.

بدأت الجلسة بشرح للمبادئ العامة للبروتوكول قدمه طه عزت مدير إدارة المسابقات والعمليات في رابطة المحترفين الإماراتية، حيث تم توضيح التدابير الاحترازية الإلزامية لجميع الأفراد المتواجدين في أماكن إقامة المباريات، ومنها إلزامية إظهار ما يفيد بنتيجة سلبية لفحص كوفيد-19 (DPI-PCR) لا تتجاوز صلاحيته أسبوعاً كحد أقصى من يوم المباراة، وارتداء الكمامات الطبية أو القماشية ثلاثية الطبقات لكل الأشخاص المتواجدين في الملعب بمن فيهم المدربون واللاعبون البدلاء، باستثناء اللاعبين المشاركين في الإحماء والمباراة وحكام الساحة.

كما تشمل الإجراءات فحص درجة الحرارة لكافة المتواجدين في الملعب، مع عدم السماح بدخول أي شخص درجة حرارته 37.5 درجة مئوية أو أعلى، والتنظيف والتعقيم المستمر للاستادات، والحفاظ على مسافة مترين بين الجالسين على مقاعد البدلاء مع استخدام مقاعد الجماهير الموجودة خلف مقاعد البدلاء.

وتواصلت فعاليات اليوم الثاني بشرح مفصل لبروتوكول عمليات المباريات والتغييرات التي تمت عليه، حيث ستقام المباريات بدون جمهور مع دراسة الوضع أولاً بأول واتباع توجيهات الجهات المعنية نحو عودة الجماهير.

وعلى صعيد إجراءات دخول وخروج الفريقين من الملعب قبل المباراة وفي استراحة الشوطين وبعد نهاية المباراة، تم إلغاء تواجد الأطفال المرافقين، إلغاء المصافحة التقليدية بين لاعبي الفريقين والصور الجماعية، حيث سيتم التقاط صور منفصلة لكل فريق مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، كما تم منع تبادل القمصان بين اللاعبين وتجمعهم في دائرة منتصف الملعب قبل انطلاق الشوط الثاني.

وتم خلال الورشة توضيح أنه لا يترتب على ظهور أية حالة إيجابية تأجيل المباراة إلا إذا قررت الجهات المختصة عزل الفريق بالكامل، في تلك الحالة يتم عرض الأمر على الجهات المعنية في الرابطة لاتخاذ ما تراه مناسباً، قد يتم إلغاء الفعالية طبقاً لإجراءات الجهة الصحية وتقصي المخالطين.

استمرت الورشة بتوضيح البروتوكول المتعلق بالأنشطة الإعلامية، الذي تضمن إلغاء المقابلات التلفزيونية قبل المباراة، عدم تصوير غرف الملابس في أي وقت، الالتزام بمسافة تباعد مترين عند تصوير اللاعبين وإجراء المقابلات، وعند التواجد في منصة الإعلاميين وقاعة المؤتمرات الصحفية، إلغاء أنشطة المنطقة المختلطة باستثناء القنوات المالكة للحقوق.