لقب الدوري السعودي بين الحسم والتأجيل

يستمر الترقب غداً الثلاثاء، لمعرفة اتجاه لقب الدوري السعودي للمحترفين بين قطبي العاصمة الهلال والنصر، عندما يستضيف الأول الفيصلي ويستقبل الثاني العدالة على ملعبي جامعة الملك سعود وملعب الملك فهد الدولي في ختام الجولة 27.

ويتصدر الهلال اللائحة برصيد 60 نقطة متقدما بفارق 6 نقاط عن النصر ، ويحتاج الأزرق ليتوج رسمياً إلى الفوز على خامس الترتيب الفيصلي إضافة لهدية من العدالة متذيل الترتيب بتحقيق المفاجأة وهزيمة النصر .

في المقابل يسعى أصفر العاصمة لمواصلة انتصاراته وانتظار الهدايا من خصوم الهلال ، وستكون فرصته مؤاتية إذا قدم الفيصلي الباحث عن بطاقة آسيوية هدية مماثلة لتلك التي قدمها الأهلي في الجولة 26 عندما هزم الهلال 2-1 متيحاً تقليص الفارق إلى 6 نقاط ،وإذا فعلها الفيصلي بالفوز سيتقلص الفارق إلى 3 نقاط، وبحالة التعادل إلى 4 نقاط شريطة فوز النصر على العدالة.

معادلات لوغاريتمية مرتبطة ببعضها لمعرفة اتجاه بوصلة اللقب ، وإن كانت الاحتمالات لا تزال بيد الهلال الذي بإمكانه حسم كل شيء إذا استطاع تحقيق 6 نقاط من أصل 12 نقطة متاحة أمامه.

وأظهرت الاستعدادات الأخيرة في معسكري القطبين استعادة الهلال لخدمات قائده سلمان الفرج الذي غاب عن مباراة الأهلي تاركاً مكانه لمحمد كنو، ولم يظهر الروماني رازفان أي ردة فعل تجاه التغيير على تشكيلته التي خاض بها لقاء الأهلي رغم الخسارة ،حيث سيواصل الاعتماد على البيروفي كاريلو وسالم الدوسري وغوميز في التحديات الهجومية.

وأظهر المران الأخير للنصر بقاء البرتغالي روي فيتوريا على نفس التشكيلة التي قادته لتحقق 9 نقاط في آخر 3 مباريات خاضها الأصفر ضد أبها والوحدة والتعاون بقيادة هداف الدوري عبد الرزاق حمدالله ومواطنه نور الدين أمرابط،إضافة للنيجيري أحمد موسى الذي يسجل تصاعداً في مستواه.

ويشهد ختام الجولة لقاءين آخرين ،يحل من خلالهما الثالث أهلي جدة ضيفاً على ضمك، ويستضيف الوحدة الرابع التعاون العاشر وسط طموحات مختلفة، حيث يتنافس الأهلي والوحدة على المركز الثالث ويبحث ضمك عن تعزيز موقفه، للهروب من الهبوط والتعاون، لضمان البقاء في منطقة الأمان.