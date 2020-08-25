«بعد هجومه على مروان محسن»..عماد متعب: لم أقصد سوى مصلحة النادي واللاعب..واعتذرت لـ مروان ووالده

قدم عماد متعب نجم الأهلى الأسبق، اعتذاره على الهواء لمهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مروان محسن، بعد انتقاده له فى مباراة القمة 120 التى حسمها الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف على ستاد القاهرة.

وقال "متعب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب أون" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس" : لا أحب أن أغضب أحدا داخل الملعب أو خارجه، كنت أرغب فى الاعتذار لوالد مروان على الهواء، وانتقادي القوي؛ لأنني كنت غاضبا من النتيجة، وشعرت أنى تحدثت بعنف عن مروان.

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وأضاف : اعتذرت لمروان ، ولم أقصد سوى مصلحة النادي واللاعب، ونفسى يتألق ويبقى زى الأول، ويصبح مهاجم مصر الأول، وما قلتش إنه يقعد فى بيته، قلت ياخد إجازة، وبعدين يعمل ريستارت، ويحاول يرجع أحسن من الأول".

وأوضح انه أبلغ مروان أن ما حدث معه تعرضت له مع البرتغالى مانويل جوزيه، وقال لى خذ إجازة؛ فرفضت، وقلت له: لأ هتمرن".