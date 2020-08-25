بعد قرار نادي الزمالك شكوى وليد سليمان.. أحمد شوبير: هما كام فنكوش لحد دلوقتي

أثار الإعلامي أحمد شوبير جدلا جديدا حول الأزمات المتواجدة داخل الساحة الرياضية في الوقت الحالي خصوصا بين قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك". وكتب "شوبير" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلا: "سؤال بجد.. والله هما كام فنكوش لحد دلوقتي؟.. يمكنك الاستعانة بصديق". كان نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور قد قرر تقديم شكوى ضد وليد سليمان لاعب النادي الأهلي بسبب تعمده في إصابة محمد عبد الشافي علي حد قوله لاعب الفريق خلال لقاء القمة. ونشبت خلافات كثيرة بين قطبي الكرة المصرية مؤخرا، وخاصة عقب انتهاء لقاء القمة الذي توج به القلعة البيضاء بثلاثة أهداف مقابل هدف، والذي جمعهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري الممتاز .

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