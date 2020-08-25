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الأهلى يواجه الاتحاد فى نهائى كأس مصر لكرة السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

يلتقى اليوم فريق كرة السلة بالاتحاد السكندرى بقيادة أحمد مرعى ، مع نظيره الأهلى بقيادة أشرف توفيق ، في منافسات نهائي كأس السلة رجال ، باللقاء الذى يقام بصالة الشباب و بأكتوبر .

ووصل الاتحاد إلى نهائي البطولة بعد الفوز على سموحة في قبل النهائي ، بقوة لاعبيه مثل إسماعيل احمد و مارفيل هاريس المحترف الامريكى بخلاف رامى إبراهيم و احمد الصباغ وغيهن ، في المقابل وصل الأهلى الى النهائي بعد التغلب على الجزيرة في الدور قبل النهائي ، ويمتلك الفريق الأحمر عدة لاعبين يمثلون القوة الضاربة مثل مودى الجارحى واليكس يانج ، و محمد أبو النصر واحمد السلعاوى .

ومن المقرر ان يلتقى اليوم أيضا فريقى سموحة مع الجزيرة في مباراة تحديد المركزين الثالث و الرابع  ، بنفس الصالة بأكتوبر .

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كان  فريق كرة سلة النادي الأهلي للناشئين تحت 20 سنة نجح فى  تحقيق لقب بطولة دوري الجمهورية لموسم 2019/2020 بعد الفوز على نظيره الجزيرة مساء اليوم الأربعاء بنتيجة 55-44 ، وأقيمت مباريات الدور النهائي من مسابقة دوري الجمهورية تحت 20 سنة على ملاعب نادي الصيد بمدينة 6 أكتوبر بمشاركة الأهلي والجزيرة والأوليمبي والشمس.

 

وحقق الأهلي اللقب بعد الفوز في ثالث وآخر مباريات المسابقة بنتيجة 55 - 44 على حساب نادي الجزيرة الذي حقق الميدالية الفضية ، فيما حقق فريق الأوليمبي المركز الثالث بعد الفوز على نادي الشمس بنتيجة 66/55 ليحقق الفريق السكندري الميدالية البرونزية.

 

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