عمرو زكي يكشف سبب "خناقة" ميدو مع حسن شحاته بأمم أفريقيا 2006

كشف عمرو زكي نجم الزمالك السابق كواليس هدفه الشهير في شباك السنغال بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2006، موضحا أنه لم يركز في تفاصيل خناقة أحمد حسام ميدو مع حسن شحاتة.

وقال عمرو خلال حواره لبرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه

أحمد حسام ميدو عبر شاشة قناة "النهار": " ميدو أول واحد وقف يحتفل معايا بهدفي بشباك السنغال والأزمة وقتها أنه كان يشعر أنه كان أفضل من عماد متعب وكان أحرز مع توتنهام 14 هدف ". وشاركه ميدو بالحديث: " لعبت بطولة أمم أفريقيا 2006 وأنا مصاب، ولكني إحساسي بالمسئولية جعلني أتحامل على نفسي، وطلبت من طبيب المنتخب إخفاء إصابتي عن حسن شحاتة".

وعاد عمرو زكي ليؤكد: " حماس ميدو وروحه القتالية وراء الأزمة والاعتراض على التغيير، وميدو اعترف بالخطأ بعد ذلك".