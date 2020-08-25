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عمرو زكي يوضح سبب رحيله عن الرجاء المغربي

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أكد عمرو زكي نجم الزمالك السابق أن العلاج الخاطئ سبب رحيله عن الرجاء المغربي وعدم اكتمال تجربة اللعب بالنادي المغربي. 

وقال عمرو خلال حواره لبرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر شاشة قناة "النهار": "

قمت بإعادة القيمة المادية ورجعت 100 ألف دولار للنادي المغربي وحصلت فقط على 25% من هذا المبلغ".

وأضاف البلدوزر: " مع المقاولون العرب وقت تولي حسن شحاتة قيادة الفريق

كنت غير جاهز من الناحية البدنية، ولكن الإصابات سبب عدم اكتمال التجربة وطلبت فسخ تعاقدي لأنني لأ أحب الحصول على أموال دون العمل بهم".

وأوضح: " دائما أحترم نفسي وكنت أريد الظهور مع أي فريق بمستوى يليق باسم عمرو زكي وهذا سبب رحيلي عن الرجاء المغربي والمقاولون العرب".

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