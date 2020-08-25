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رياضة | تشيلسي يتلقى تهديداً بشأن صفقة تشيلويل

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر يتلقى تهديداً بشأن صفقة تشيلويل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي إنجليزي اليوم، تطوراً جديداً بشأن صفقة انتقل الظهير الإنجليزي الدولي بين تشيلويل، لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي لصفوف تشيلسي.

ويعد تشيلويل أحد أهم أهداف تشيلسي في سوق الانتقالات لتدعيم مركز الظهير الأيسر للفريق، استعداداً للموسم المقبل.

ووفقاً لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن تشيلويل يعاني من إصابة في كعب القدم، قد تبعده عن الموسم الجديد.

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وأضافت الصحيفة، أن الإصابة ربما تبعد اللاعب لفترة تتجاوز 6 أسابيع، وهو ما قد يجعل مسؤولي البلوز يعيدون النظر في الصفقة.

وأكدت تقارير إنجليزية، أن الصفقة ربما تبلغ 50 مليون جنيه إسترليني، في حال إتمامها.

ويبدأ تشيلسي موسمه في الممتاز بمواجهة فريق برايتون، يوم 14 سبتمبر المقبل.

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