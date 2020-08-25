رياضة | بعد آرثر.. نجم جديد من برشلونة يقترب من الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد آرثر.. نجم جديد من برشلونة يقترب من الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقترب نجم جديد من نجوم نادي برشلونة الإسباني من الانضمام إلى صفوف الدوري الإيطالي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن جونيور فيربو نجم دفاع برشلونة قريب بشكل كبير من الانتقال إلى الدوري الإيطالي.
وكشفت الصحيفة أن فيربو يملك حاليا ثلاثة عروض لضمه في الصيف الحالي من كل من نادي إنتر ميلان ونابولي وتورينو.
وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة لا يمانع في بيع اللاعب هذا الصيف ولكن الكلمة الأخيرة في اختيار وجهته المقبلة تركها النادي له.
كما ذكرت الصحيفة أن المفاوضات مع الأندية التي ترغب في ضم فيربو وبرشلونة حاليا تدور حول ما إذا كان اللاعب سيرحل على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء أم البيع النهائي فقط.