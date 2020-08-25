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رياضة | عمرو زكي يختار أفضل تشكيل في تاريخ منتخب مصر

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عمرو زكي يختار أفضل تشكيل في تاريخ منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار عمرو زكي مهاجم فريق الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، التشكيل الأفضل في تاريخ المنتخب الوطني.

جاء ذلك أثناء استضافته في برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، على شاشة قناة النهار.

وضم التشكيل الذي اختاره عمرو زكي كلا من:

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حراسة المرمى: عصام الحضري

الدفاع: وائل جمعة - أحمد حجازي - أحمد فتحي - سيد معوض

خط الوسط: حسني عبد ربه - محمد شوقي - أبو تريكة

خط الهجوم: محمد صلاح - حسن شحاتة - حسام حسن

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