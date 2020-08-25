رياضة | نجوى مصطفى: هذه حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجوى مصطفى: هذه حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الكاتبة الصحفية نجوى مصطفى، أن محمد صلاح لن يرحل عن ليفربول، على الأقل الموسم المقبل، وذلك بسبب تمسك الألماني يورجن كلوب لاستمراره مع الفريق وهو السنغالي ساديو ماني، مؤكدة أن الأنباء التى ترددت حول وجود اهتمام بضمه من برشلونة وريال مدريد وإنتر ميلان لم تدخل حيز الجدية.

وأشارت في تصريحات إذاعية عبر راديو مونت كارلو، أن محمد صلاح من الأفضل له البقاء مع ليفربول على الأقل لمدة موسم واحد جديد، وإذا كان ينوي الرحيل عن الريدز عليه اختيار فريق يكون هو نجمه مثلما حدث بانتقاله لليفربول.

وكان محمد صلاح قد بدأ فترة الإعداد للموسم الجديد مع ليفربول، حيث فاز الريدز على نظيره شتوتجارت بثلاثة أهداف دون رد، في الظهور الودي الأول بالمعسكر الإعدادي في النمسا.

وساهم صلاح في الهدف الثاني ببداية الهجمة، أتبعه فيرمينو بتمريرة بكعب القدم نحو الغيني كيتا.