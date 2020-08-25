رياضة | ضياء السيد: قطاع الناشئين بالأهلي كان "عطلان"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ضياء السيد: قطاع الناشئين بالأهلي كان "عطلان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق أن قطاع الناشئين بالأهلي في هذه الفترة أصبح في تغيير تام وتطور كبير باستقدام مدرب اجنبي ذو خبرات .

وتابع السيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق أن قطاع الناشئين كان عطلان في السنوات الماضية الإ أن تم تغيير النظام في الوقت الحالي بتشكيل القطاع بتواجد في مدير فني تشيكي لتطوير القطاع.

وتابع لابد من الاستفادة من قطاع الناشئين خلال الفترة القادمة والاعتماد عليهم لانهم هم مستقبل القلعة الحمراء .

ويذكر أن النادى الأهلى خسر أمام الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز بثلاث أهداف مقابل هدف.