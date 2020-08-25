رياضة | ضياء السيد يوجه نصيحة ثمينة لمروان محسن

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ضياء السيد يوجه نصيحة ثمينة لمروان محسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق أن مروان محسن مهاجم الفريق يحتاج ان يدعم نفسه خلال الفترة القادمة حتى يعود لمستواه.

واضاف السيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق أن اللاعب لديه قدرات فنيه عاليه لكن عليه ان يراجع نفسه ومراجعة نفسه داخل الملعب وأن يركز بشكل أكبر حتى يعود لمستواه.

وتابع أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك أبتعد فترة عن التهديف مع فريقه لكن كان لديه إصرار على العودة والتسجيل مرة اخرى في مباراة القمة .