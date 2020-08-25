رياضة | نجم الزمالك السابق يطالب مروان محسن بالرحيل عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق يطالب مروان محسن بالرحيل عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد عمرو زكي نجم الزمالك السابق، بإمكانيات مروان محسن مهاجم الأهلي، مشيرا إلى أنه لاعب غير محظوظ بكثرة الإصابات التي يتعرض لها.

وأوضح عمرو خلال حواره لبرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر شاشة قناة "النهار"، "جماهير الأهلي لا تتحمل إهدار الفرص السهلة، في ظل وجود اللاعب تحت ضغط البطولات".

وتابع، "الانتقادات تؤثر على مستوى مروان، وأنا لو مكان مروان محسن سوف أرحل عن الأهلي حتى أخوض تجربة جديدة أعود من خلالها للمنتخب".

جدير بالذكر أن مروان محسن قدم اداءا سيئا، في المباراة التي فاز فيها الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف بالقمة 120 بالجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز.