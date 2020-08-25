رياضة | نجم باير ليفركوزن على أعتاب تشيلسي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم باير ليفركوزن على أعتاب تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن تشيلسي الإنجليزي بات قريبًا من إتمام صفقة صيفية جديدة بالتعاقد مع الألماني كاي هافيرتز نجم خط وسط باير ليفركوزن الألماني لمدة 5 مواسم.

وأفادت صحيفة سبورت بيلد الألمانية بأن تشيلسي أصبح على أعتاب التعاقد مع النجم الألماني، حيث من المتوقع أن يوافق باير ليفركوزن على عرض الذي سيقدمه النادي الإنجليزي.

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وأكدت الصحيفة الألمانية أن الصفقة ستبلغ تكلفتها 80 مليون يورو لكن باير ليفركوزن سيحصل أيضًا على 10 ملايين يورو كمكافآت إضافية تتعلق بنسب مشاركات هافيرتز وتأهل تشيلسي إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أنه هناك 10 ملايين يورو أخرى سيحصل عليها باير ليفركوزن حال فوز هافيرتز مع النادي اللندني ببطولات مثل الدوري الإنجليزي الممتاز أو كأس الاتحاد أو دوري أبطال أوروبا لتصل قيمة الصفقة في النهاية إلى 100 مليون يورو.

وألمحت الصحيفة الألمانية أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي في الأيام القليلة المقبلة بحيث لا يخضع هافيرتز لاختبارات كورونا داخل النادي الألماني الجمعة المقبل.