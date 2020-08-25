انت الان تتابع كومان يسعى لاستعادة "المتذبذب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كومان سيكون أمام مهمة صعبة لبناء فريق جديد في برشلونة

بات الهولندي رونالد كومان أمام مهمة صعبة لإعادة ترميم فريق برشلونة، بعد تعيينه مؤخرا مديرا فنيا للفريق الإسباني الذي مر بإخفاقات محلية وقارية مؤلمة.

ووسط توقعات بأن المدرب الجديد سيجري تغييرات واسعة على تشكيلة الفريق الكتالوني، قالت صحيفة "سبورت" الرياضية الإسبانية إن كومان يدرس استعادة البرازيلي فيليب كوتينيو.

وكان كوتينيو يقضي فترة إعارة مع بايرن ميونيخ الألماني انتهت بنهاية الموسم، وساهم معه في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، الأحد، بعد فوز صعب على باريس سان جرمان الفرنسي بهدف وحيد.

وترك كوتينيو (28 عاما) بصمته على شباك برشلون في دور الثمانية من البطولة، عندما سجل هدفين في اكتساح الفريق البافاري لمنافسه بنتيجة 8-2.

Advertisements

وانتقل كوتينيو من ليفربول الإنجليزي إلى برشلونة الإسباني في يناير 2018 مقابل 140 مليون يورو، إلا أنه فشل في حجز مقعد في تشكيلة الفريق بسبب مستواه "المتذبذب".

وأعير لاعب إنتر ميلان الإيطالي سابقا إلى العملاق الألماني في صيف 2019، مع بند يسمح بشرائه مقابل 120 مليون يورو.

لكن وفقا لـ"سبورت"، يبدو أن كومان يضع لاعب منتخب "السامبا" في خططه للموسم المقبل، في محاولته لبناء فريق بدماء جديدة.

وخرج برشلونة من الموسم خالي الوفاض بعد أن خسر الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا، وهي المرة الأولى التي يتعرض بها لمثل هذه الإخفاقات منذ عام 2007.