شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل ودي لخورفكان وعجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل فريقا خورفكان وعجمان صفر- صفر في المباراة التي جرت بينهما أمس على استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة، ضمن الجولة الثانية من دورة الشارقة الودية لكرة القدم التي تقام استعداداً لانطلاق الموسم الجديد 2020-2021.
وبقي عجمان في صدارة ترتيب الدورة التي تقام بنظام الدوري من دور واحد برصيد 4 نقاط بعدما كان فاز في الجولة الأولى على الشارقة، مقابل نقطتين لخورفكان المتعادل مع اتحاد كلباء
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