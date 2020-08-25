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تعادل ودي لخورفكان وعجمان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل فريقا خورفكان وعجمان صفر- صفر في المباراة التي جرت بينهما أمس على استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة، ضمن الجولة الثانية من دورة الشارقة الودية لكرة القدم التي تقام استعداداً لانطلاق الموسم الجديد 2020-2021.
وبقي عجمان في صدارة ترتيب الدورة التي تقام بنظام الدوري من دور واحد برصيد 4 نقاط بعدما كان فاز في الجولة الأولى على الشارقة، مقابل نقطتين لخورفكان المتعادل مع اتحاد كلباء

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