تعادل ودي لخورفكان وعجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل فريقا خورفكان وعجمان صفر- صفر في المباراة التي جرت بينهما أمس على استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة، ضمن الجولة الثانية من دورة الشارقة الودية لكرة القدم التي تقام استعداداً لانطلاق الموسم الجديد 2020-2021.

وبقي عجمان في صدارة ترتيب الدورة التي تقام بنظام الدوري من دور واحد برصيد 4 نقاط بعدما كان فاز في الجولة الأولى على الشارقة، مقابل نقطتين لخورفكان المتعادل مع اتحاد كلباء