شكرا لقرائتكم خبر عن العين وبني ياس في ودية أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقام اليوم الجولة الثانية من دورة أندية أبوظبي الودية الرباعية لكرة القدم؛ حيث يلتقي العين مع بني ياس باستاد هزاع بن زايد، فيما يواجه الوحدة فريق الظفرة باستاد خليفة بن زايد، وتقام المباراتان في توقيت واحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

وكان «الزعيم» مستضيف البطولة قد تغلب على الظفرة بهدف وحيد في الجولة الأولى، فيما تم إلغاء مواجهة السماوي مع العنابي؛ بسبب تأخر نتائج الفحوصات الطبية للاعبين.

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