إلتشي يعود إلى الدوري الإسباني

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد إلتشي إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه 1-صفر على عشرة لاعبين من جيرونا، بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر بيرا ميلا في إياب نهائي ملحق الترقي أمس الأول الأحد، بعد انتهاء الذهاب بالتعادل السلبي.

وكان هدف ميلا من ضربة رأس، جاء عقب طرد المهاجم كريستيان ستواني أبرز لاعبي جيرونا في الدقيقة 61، بسبب تدخل متهور، آخر مرحلة في موسم طويل لدوري الدرجة الثانية.

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