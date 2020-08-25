شكرا لقرائتكم خبر عن «الكاراتيه» يستأنف بطولات «الكاتا» في نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد اتحاد الإمارات للكاراتيه خطة مقترحة لعودة النشاط الرياضي، واستئناف مسابقات الموسم في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بإقامة بطولتي الدوري والكأس في الكاراتيه الاستعراضي «الكاتا»، فيما تنطلق منافسات الموسم المقبل في شهر يناير/كانون الثاني 2021 لمختلف المراحل السنية، وسط تطبيق صارم لجميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة، بما فيها الهيئة العامة للرياضة، حفاظاً على اللاعبين.

وسوف يستمر تعليق منافسات فنون القتال «الكوموتيه»، سواء في الموسم الجاري أو المقبل حتى إشعار آخر.

وقال إبراهيم النعيمي، رئيس لجنة المسابقات، إن قرار عودة التدريبات في الصالات متروك للأندية، مع الالتزام بتعليمات الجهات المختصة، سواء كانت المجالس الرياضية أو الهيئة العامة للرياضة أو اللجنة الأولمبية، مشيراً إلى أن كل نادٍ سيضع سياسة خاصة به للالتزام بالتعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، من إجراء للفحوص الطبية، وتحقيق التباعد الجسدي، وتعقيم المنشآت عن طريق شركات معتمدة، وعمل جدول زمني لإقامة التدريبات على فترات.

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