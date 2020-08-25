شكرا لقرائتكم خبر عن حكام الكرة يختتمون معسكر صربيا غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يختتم حكام كرة القدم غداً الثلاثاء معسكرهم الخارجي المقام في العاصمة الصربية بلغراد، استعداداً للموسم الكروي الجديد 2020-2021، الذي سينطلق في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، بمسابقة كأس الخليج العربي.

وشهد المعسكر الذي انطلق في 10 أغسطس/آب الجاري مشاركة 64 حكماً من حكام الفريق الأول، الذين خضعوا لتدريبات صباحية ومسائية، ومحاضرات نظرية وعملية مختلفة، وورش عمل فنية تناولت العديد من المحاور الخاصة بآخر التعديلات التي طرأت على قانون اللعبة وتقنية الفيديو، تحت إشراف نخبة من المحاضرين المعتمدين لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، وبمتابعة مباشرة من علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم رئيس لجنة الحكام، وشهد المعسكر كذلك إجراء اختبارات بدنية للحكام باستخدام التقنيات الحديثة، وحسب المعايير المعتمدة لدى الفيفا.

وأكد علي حمد البدواوي، رئيس لجنة الحكام، أن قضاة الملاعب في أتم الجاهزية لإدارة مباريات الموسم الكروي الجديد، بعد تنفيذهم للبرنامج الذي تم إعداده لهم بشكل كامل ومثالي، بدءاً من المرحلة الأولى التي أقيمت بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، وشملت تدريبات وورش عمل نتيجة جائحة «كورونا»، والتزاماً بالإجراءات الاحترازية، وصولاً إلى المرحلة الثانية في معسكر صربيا الذي يسبق بداية الموسم بفترة قصيرة جداً.

وأوضح البدواوي أن المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد ستبدأ مباشرة فور العودة إلى الدولة، من خلال عقد دورة متقدمة عن تقنية الفيديو (VAR)، تحت إشراف الهولندي مايك فان مسؤول تقنية الفيديو في الفيفا.

وأضاف البدواوي أن لجنة الحكام حريصة على تنفيذ برامجها بشكل كامل، سواء لحكام الفريق الأول، وكذلك للمجموعة الثانية من الحكام والواعدين والمستجدين وحكام مسابقات المراحل السنية إلى جانب المقيمين، مشيراً إلى أن حكام المجموعة الثانية يقومون حالياً بإدارة مباريات ودية تجمع الأندية التي تستعد بدورها لانطلاق الموسم.